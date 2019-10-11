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أول تعليق لرئيس وزراء أثيوبيا على فوزه بـ «نوبل» للسلام

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رئيس وزراء أثيوبيا
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نوبل للسلام

قال بيان لمكتب آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا: “إن هذا النصر والاعتراف هو فوز جماعي للإثيوبيين، ودعوة لتعزيز عزمنا على جعل إثيوبيا أمة مزدهرة للجميع”.

جاء ذلك فوزه بجائزة نوبل للسلام، حيث كشف بيريت ريس أندرسن، رئيسة لجنة المانحة لجائزة نوبل للسلام، أسباب حصول آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا على الجائزة.

وقالت أندرسن، إن آبي أحمد حصل على الجائزة على وجه الخصوص لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا المجاورة”.

وبينت، أن آبي أحمد أنهى اتفاق سلام بين أبي ونظيره الإريتري، أسياس أفورقي، رسميًا مواجهة عسكرية استمرت 20 عامًا أعقبت انفصال إريتريا عن إثيوبيا في عام 1993. قُتل فيها ما يصل إلى 100000 شخص بين عامي 1998 و2000 عندما اندلع نزاع حدودي بين الطرفين. خارج الحرب.

آبي أحمد وهو ضابط مخابرات سابق يبلغ من العمر 43 عامًا، بشر بفترة من الأمل في السلام وحريات أكبر في ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، والتي تحكمها منذ فترة طويلة أنظمة استبدادية. عند تولي منصبه في أبريل 2018.

وبدأ آبي بالإفراج عن الآلاف من السجناء السياسيين، ورفع الحظر عن مختلف المنظمات السياسية، وحاكم المسؤولين السابقين المتهمين بالتعذيب وتعهد بتحريك إثيوبيا نحو أول انتخابات حرة متعددة الأحزاب في عام 2020.

كما قام آبي بخطوات جريئة للتوسط في السلام في السودان وجنوب السودان المجاورين، وكلاهما يعاني من صراع أهلي، وقاد جولات من المحادثات بين الأطراف المتصارعة في كلا البلدين، وسعى إلى دور في التوسط في النزاعات الإقليمية الأخرى مثل النزاع البحري بين كينيا والصومال المجاورتين.


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