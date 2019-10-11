» السعودية تطلق تحذيًرا هامًا وعاجلا

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اليابان

أخبار السعودية

أطلقت السفارة السعودية في العاصمة اليابان تخذيرًا هامًا وعاجلًا بشأن رعاياها في البلاد.

وحذرت السفارة المواطنين السعوديين المتواجدين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر من تداعيات إعصار "هاغيبس" القوي الذي يقترب من البلاد.

وقالت السفارة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": "نظرا للتحذيرات من إعصار "هاغيبس" والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال نهاية الأسبوع، تهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بالكوارث".

ودعت السفارة المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع السفارة على أرقام مخصصة للغرض.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد قالت إن إعصار "هاغيبس" القوي يقترب من اليابان دون أن يفقد قوته، ويتوقع أن يصل إلى المنطقة الوسطى أو الشرقية من البلاد مساء السبت، محذرة من هطول أمطار غزيرة قياسية ورياح عنيفة وأمواج عالية.


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