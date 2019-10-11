» بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

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سوريا

تركيا

البنتاجون

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر من أن الهجوم التركي على شمال سوريا ستكون له عواقب وخيمة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مطالبتها تركيا بوقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها، الأربعاء، هجوما عسكريا ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، في وقت حذرت الأخيرة من أن يُسهم ذلك في إنعاش تنظيم داعش، الذي تحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات.


وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الإرهابيين ستؤدي إلى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".




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