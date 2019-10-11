«أبوتريكة» يرفض مقارنته بـ«محمد صلاح»

11 أكتوبر 2019 - 04:57 م

تحدث محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن المقارنة بينه وبين النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال «أبو تريكة» في حوار مع صحيفة "الملاعب" الأردنية على هامش مشاركته في مباراة اعتزال الفلسطيني فادي لافي، حول مقارنته بـ«صلاح»: "لا يُقارن بأي لاعب آخر، صلاح صنع تاريخًا كبيرًا من الصعب الوصول إليه، تجاوز الحدود المحلية والعربية وأصبح ماركة عالمية وهرمًا متحركًا، يتبقى أمامه عدة سنوات لإضافة المزيد من الإنجازات إلى مسيرته".

وأكمل المحلل الفني لقنوات "بي إن سبورتس": "لعب كرة القدم أسهل من التحليل، واجهت عدة صعوبات في البداية لكني حين تعمقت في المجال أصبحت الأمور أكثر سهولة، الرخص التدريبية ستساعدك، خاصةً أن خبرتك في لعب الكرة لا تكفي ويجب مزجها بالإطار التعليمي".

وأتم: "أشتاق إلى الفرحة بعد الأهداف وأفتقد شعور سعادة الجماهير، هدفي أمام الصفاقسي عام 2006 بنهائي إفريقيا هو الأغلى في مسيرته، تلك اللحظة هي الأفضل في حياتي، أفتقد جمهور الأهلي لأن له طقوس خاصة عندما يحب لاعبا، أفتقد أيضا النادي الأهلي وملعب مختار التتش".