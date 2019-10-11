المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

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متابعات - الطيب حسين

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الأسعار

التضخم

زف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشرى سارة للمواطنين بحسب ما أطهرته نتائج ياناته الجديدة.

وكشفت البيانات، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية، واصل الانخفاض وهوى لأدنى مستوياته تقريبا منذ 2012.

وقال البنك المركزي المصري الخميس إن التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضا إلى 2.6 في المئة في سبتمبر من 4.9 في المئة في أغسطس.

ونقلت رويترز عن رضوة السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس قولها: "النزول قوي.. السبب الرئيسي زيادة معروض الخضروات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري في شركة "شعاع" لتداول الأوراق المالية: "شهرا سبتمبر وأكتوبر من هذا العام استفادا بشكل كبير من تأثير سنة الأساس وقد تكون القراءة القادمة أقل لو لم تكن هناك أي مفاجآت سيئة على جانب الخضروات والفاكهة"ـ بحسب "روسيا اليوم".

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.8 بالمئة في سبتمبر، من 7.5 بالمئة في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012، عندما بلغ 4.7 بالمئة.


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