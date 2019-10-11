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أول تعليق لرئيس وزراء أثيوبيا على فوزه بـ «نوبل» للسلام

السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء إثيوبيا

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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الرئيس السيسي

أبي أحمد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسين اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن رئيس الوزراء أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس المصري ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.


وكرر الرئيس المصري تهنئته لأبي أحمد على الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال عن التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.


وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيا للتوصل الى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينها.

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