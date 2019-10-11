اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

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مصر

أبي أحمد

سدالنهضة

لسيس

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن اتفاق جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الجمعة.

وتم التوافق علي التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.

جاء هذا فى اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث أعرب عن شكره وتقديره للرئيس ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.

ومن جانبه، جدد السيسي تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال علي التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن التأكيد علي أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعياً للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.


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