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مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي

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الننى
الننى

أمير سعد

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المصريون

النني

رشح ساشا إيمباشر، وكيل اللاعبين محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، والمعار لفريق بشكتاش التركي، للانتقال إلى صفوف ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي فإن ساشا إيمباشر، تواجد اليوم في مقر النادي الإيطالي من أجل عرض بعض الأسماء من ضمنها محمد النني.

وتواجد النني ضمن قائمة اللاعبين التي عرضها الوكيل على إداراة الروسونيري، على الرغم من إعارته لصفوف بشكتاش التركي في الموسم الحالي قادما من أرسنال الإنجليزي.

وخاض النني 3 مباريات فقط مع الفريق التركي، حيث تعرض للطرد في أولى مبارياته في الدوري، وشارك في الدوري الأوروبي.

ويسع الميلان إلى تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، تلبية لطلبات ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للنادي.


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