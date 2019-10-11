تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

تحيط شائعات كثيرة بقضية علي أبو القاسم، المهندس المصري المحكوم عليها بالإعدام في السعودية، بسبب اتهامه في قضية تهريب مواد مخدرة إلى السعودية، حيث نفى أهله، قرار وقف إعدامه، بالإضافة إلى وزارة الهجرة التي أكدت أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي للتدخل في القضية.

وتداولت في الساعات الأخيرة أخبار، تتعلق بنجاح وزارة الداخلية المصرية في ضبط عصابة مخدرات على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوي قبل عام ونصف، لها علاقة بقضية المهندس علي أبو القاسم.

وحسب مصادر مسئولة، فإنه قبل عام ونصف نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على خلية تتاجر في المخدرات في منطقة كمين الفجر على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوي، مؤكدةً أن أجهزة وزارة الداخلية اكتشف وجود مصنع لصناعة الهيروين لهؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 5 أفراد.

التحقيقات في القضية كشفت أيضًا عن وجود علاقة بين قضية المهندس علي أبو القاسم وبين هذه العناصر، تتمثل في تورط هذه العصابة في تهريب هذه الكميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها من قبل السلطات السعودية وتورط فيها المهندس علي أبو القاسم، موضحًا أن تجار المخدرات حاولوا تهريب هذه المواد المخدرة في معدة رصف طرق عن طريق الاستعانة بأي شركة لديها امتياز التخليص الجمركي.