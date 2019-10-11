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آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

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150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي
150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

متابعات - الطيب حسين

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السعودية

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أرامكو

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن خذا في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن المصدر الذي أكد خبر إرسال الجنود لم يحدد عددهم بالضبط، غير أنه أشار إلى أن العدد يتوقع أن يكون بالآلاف.

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.


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