آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

11 أكتوبر 2019 - 05:45 م

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى السعودية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن خذا في أعقاب الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن المصدر الذي أكد خبر إرسال الجنود لم يحدد عددهم بالضبط، غير أنه أشار إلى أن العدد يتوقع أن يكون بالآلاف.

وتعرضت منشآت شركة "أرامكو" السعودية في 14 سبتمبر الماضي لهجوم أدى إلى انخفاض إنتاجها بنحو النصف، إلى نحو 5.7 مليون برميل يوميا.