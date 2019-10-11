» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين

11 أكتوبر 2019 - 05:52 م

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، للمباريات الوديات الدولية وذلك على خلفية رفضه لمباراة الأرجنتين بكامل نجومه وتفضيله لمنتخب بتسوانا المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقررفى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ورشح عبدالعال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون لوديات منتخب الفراعنة المقبلة.

وقال إن الهدف من خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة في حجم منتخب نسور قرطاج، هو توفير عامل الاحتكاك القوي، بجانب كسر عامل الرهبة لدى اللاعبين المحليين المختارين بالقائمة والوقوف على نقاط الضعف والسلبيات لمعالجتها قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.

وعن اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة أشار «عبدالعال» إلى أنه يعد اختيارا موفقا لما يمتلكه البدري من خبرة كبيرة في عالم التدريب على المستوى المحلي والإفريقي، خاصة أنه قاد النادي الأهلي إلى تحقيق العديد من البطولات عندما كان مدربا له.

وأكد «عبدالعال» أنه يتعين على الجماهير وجميع القيادات الرياضية مؤازرة حسام البدري وجهازه الفني المعاون لتحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة في خوض تصفيات أمم إفريقيا بنجاح والتأهل إلى بطولة القارة السمراء 2021 على المستوى القاري، إلى جانب تخطي تصفيات كأس العالم والتأهل إلى مونديال 2022، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة وجهازه الفني الجديد بقيادة «البدري» في تحقيق الفوز في جميع المواجهات التي سيخوضها والتتويج بالعديد من البطولات.