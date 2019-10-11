  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:02 م
بحث متقدم
انقطاع المياه

«مياه القاهرة» تعلن قطع المياه عن هذه المناطق

150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

المهندس المصري

تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

أرشيفية

الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية

السيسي

اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

الاستثمار في السلع

المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

ارشيفية

بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

محمد ابو تريكة

«أبوتريكة» يرفض مقارنته بـ«محمد صلاح»

الخطيب وآل الشيخ

«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

رئيس وزراء أثيوبيا

أول تعليق لرئيس وزراء أثيوبيا على فوزه بـ «نوبل» للسلام

نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين

الرياضة

البدري بمؤتمر الجبلاية
البدري بمؤتمر الجبلاية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مرتضى يشتم فنانا شهيرا لنقده للزمالك: يا كومبارس يا "...."

#

تعرف على لاعب الزمالك الذي يسميه زملاؤه باسم "عم شكشك"

#

نجم الأهلي: فكرت في الاعتزال بسبب هذا الشخص

#

نجم الزمالك يثير الجدل: شيكابالا أعظم من محمد صلاح

ميسي

المصريون

منتخب مصر

حسام البدرى

انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، اختيارات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، للمباريات الوديات الدولية وذلك على خلفية رفضه لمباراة الأرجنتين بكامل نجومه وتفضيله لمنتخب بتسوانا المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقررفى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

ورشح عبدالعال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون لوديات منتخب الفراعنة المقبلة.

وقال إن الهدف من خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة في حجم منتخب نسور قرطاج، هو توفير عامل الاحتكاك القوي، بجانب كسر عامل الرهبة لدى اللاعبين المحليين المختارين بالقائمة والوقوف على نقاط الضعف والسلبيات لمعالجتها قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.

وعن اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة أشار «عبدالعال» إلى أنه يعد اختيارا موفقا لما يمتلكه البدري من خبرة كبيرة في عالم التدريب على المستوى المحلي والإفريقي، خاصة أنه قاد النادي الأهلي إلى تحقيق العديد من البطولات عندما كان مدربا له.

وأكد «عبدالعال» أنه يتعين على الجماهير وجميع القيادات الرياضية مؤازرة حسام البدري وجهازه الفني المعاون لتحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة في خوض تصفيات أمم إفريقيا بنجاح والتأهل إلى بطولة القارة السمراء 2021 على المستوى القاري، إلى جانب تخطي تصفيات كأس العالم والتأهل إلى مونديال 2022، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة وجهازه الفني الجديد بقيادة «البدري» في تحقيق الفوز في جميع المواجهات التي سيخوضها والتتويج بالعديد من البطولات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الفلاحين: زراعة القطن تمر بمرحلة حرجة.
» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين
» غلق وتشميع المحال المخالفة وازالة التعديات بمدينة 6 أكتوبر
» مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي
» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة
» بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»
» السعودية تطلق تحذيًرا هامًا وعاجلا
» أمريكا: نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر «مبهرة»
» اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت
» أول صور لناقلة النفط الإيرانية .. بعد استهدافها بصاروخين
» سمكة ثعبانية "برمائية" تهدد أمريكا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:03 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف