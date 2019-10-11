ساويرس لآبي: "مبروك.. حافظ على وعدك لمصر"

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نجيب ساويرس

أحمد سالم - متابعات

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مصر

جائزة نوبل

نجيب ساويرس

إثيوبيا

هنأ المهندس نجيب ساويرس، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد على، بعد فوزه بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

ونشر "ساويرس" صورة تجمعه بأبي أحمد معلقا عليها:"جائزة نوبل عن استحقاق.. حافظ على وعدك بعدم الإضرار بمصر ونصيبها من مياه النيل وسنكافأك بمحبة وتقدير الشعب المصرى كله".

وقالت لجنة جائزة نوبل في تقريرها حول فوز رئيس الوزراء الأثيوبي: إن ذلك يأتي لعطائه وجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودى مع إريتريا المجاورة.


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