  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
الزمالك

عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون

صلاح

صورة صادمة لـصلاح مع عارضة ازياء برازيلية

جنازة طالب المنوفية

مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

المهندس المصري

تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

السيسي

اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

طائرة مصرية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط

ارشيفية

بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

الخطيب وآل الشيخ

«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

أرشيفية

اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

الفلاحين: زراعة القطن تمر بمرحلة حرجة.

الحياة السياسية

القطن
القطن

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"الفلاحين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لحوم الأضاحي

#

"الفلاحين" تزف بشرى سارة بشأن لحوم الأضاحي

#

سياسي شهير: أقراص منع الحمل سبب الأزمة فى مصر

#

نقل فنان شهير للعناية المركزة في حالة حرجة

القطن

نقيب الفلاحين

ابوصدام

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الصينيين تمكنوا من زراعة ونمو القطن على القمر في حدث أبهر العالم في الوقت الذي تقاوم فيه مصر خطر انقراض زراعة القطن فيها، موضحا أن زراعة القطن في مصر تمر بمرحلة حرجة.

وأضاف «أبوصدام» أنه بعد أن كانت مصر تزرع نحو مليوني فدان في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت الحكومة تشتري الإنتاج وتحلجه وتصدره وأحيانا تصنعه انهارت زراعة القطن لسنوات حتى أعلنت الحكومة أن عام 2018 هو عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان.


وأضاف نقيب الفلاحين: «لكن مع فشل الحكومة بشراء الأقطان بسعر الضمان استغل التجار المزارعون واشتروا القطن بأسعار أقل من أسعار الضمان مما جعل بعض المزارعين يعزفون عام 2019 عن زراعة القطن لتدني المساحة المزروعة من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان عام 2019».


وأوضح «أبوصدام» أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لكن الحكومة انتهجت استراتيجية جديدة بهدف استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية (حسب تصريحات المسؤولين) وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، لكن هذه المنظومة قضت على بريق الأمل الذي كان ينتظره كل المهتمين بزراعة القطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية
» إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
» هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط
» حبس قاتل «شهيد الرجولة» 4 أيام على ذمة التحقيقات
» دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا
» موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا
» عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون
» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين
» غلق وتشميع المحال المخالفة وازالة التعديات بمدينة 6 أكتوبر
» مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي
» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف