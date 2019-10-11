الفلاحين: زراعة القطن تمر بمرحلة حرجة.

11 أكتوبر 2019 - 05:58 م

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الصينيين تمكنوا من زراعة ونمو القطن على القمر في حدث أبهر العالم في الوقت الذي تقاوم فيه مصر خطر انقراض زراعة القطن فيها، موضحا أن زراعة القطن في مصر تمر بمرحلة حرجة.





وأضاف «أبوصدام» أنه بعد أن كانت مصر تزرع نحو مليوني فدان في الخمسينيات من القرن الماضي وكانت الحكومة تشتري الإنتاج وتحلجه وتصدره وأحيانا تصنعه انهارت زراعة القطن لسنوات حتى أعلنت الحكومة أن عام 2018 هو عام الذهب الأبيض، وتم تحديد سعر ضمان للمحصول 2700 جنيه للوجه البحرى، و2500 جنيه للقبلى، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان.









وأضاف نقيب الفلاحين: «لكن مع فشل الحكومة بشراء الأقطان بسعر الضمان استغل التجار المزارعون واشتروا القطن بأسعار أقل من أسعار الضمان مما جعل بعض المزارعين يعزفون عام 2019 عن زراعة القطن لتدني المساحة المزروعة من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان عام 2019».









وأوضح «أبوصدام» أن الأمر لم يقف عند هذا الحد لكن الحكومة انتهجت استراتيجية جديدة بهدف استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية (حسب تصريحات المسؤولين) وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، لكن هذه المنظومة قضت على بريق الأمل الذي كان ينتظره كل المهتمين بزراعة القطن.







