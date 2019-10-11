» موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا

11 أكتوبر 2019 - 06:03 م

حدد مسولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني السابعة مساء الإثنين المقبل موعدًا للمباراة الودية بين منتخب مصر مع نظيره البتسوانى على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وطلب اتحاد الكرة من الامن حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.