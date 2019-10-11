  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:22 م
بحث متقدم
الزمالك

عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون

صلاح

صورة صادمة لـصلاح مع عارضة ازياء برازيلية

جنازة طالب المنوفية

مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

المهندس المصري

تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

السيسي

اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

طائرة مصرية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط

ارشيفية

بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

الخطيب وآل الشيخ

«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

أرشيفية

اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا

الرياضة

جانب من تدريب منتخب مصر
جانب من تدريب منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

#

«آل الشييخ» يدعو منتخب مصر لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين

#

بـ10 طائرات.. الجزائر تنقل مشجعيها لمصر

#

أبو تريكة يكشف دور "التنويم المغناطيسي" في خسارة مصر

مصر

موعد

المصريون

بتسوانا

حدد مسولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني السابعة مساء الإثنين المقبل موعدًا للمباراة الودية بين منتخب مصر مع نظيره البتسوانى على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وطلب اتحاد الكرة من الامن حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر  يوم 18 من نفس الشهر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية
» إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
» هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط
» حبس قاتل «شهيد الرجولة» 4 أيام على ذمة التحقيقات
» دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا
» موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا
» عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون
» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين
» غلق وتشميع المحال المخالفة وازالة التعديات بمدينة 6 أكتوبر
» مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي
» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف