» دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا

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سوريا

باكستان

عمران خان

دعمت الحكومة الباكستانية، العملية العسكرية، التي تشنها تركيا في سوريا والتي انطلقت قبل يومين.

وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن دعم بلاده للعملية التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

وأكدت الحكومة الباكستانية في بيان لها أن خان، أجرى اليوم الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإبداء "الدعم والتضامن" بشأن العملية، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر خان في المكالمة، حسب البيان، أن "باكستان تتفهم تماما مخاوف تركيا فيما يتعلق بالإرهاب والتهديدات والتحديات التي تواجهها، وخاصة أنها خسرت 40 ألف شخص جراء الهجمات الإرهابية في السنوات الأخيرة"، قائلا إنه "يصلي من أجل نجاح جهود تركيا لتعزيز أمن واستقرار المنطقة والتسوية السلمية للوضع في سوريا".

ومن المقرر أن يصل أردوغان إلى باكستان في 23 أكتوبر الجاري ضمن زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأعلن أردوغان الأربعاء الماضي عن إطلاق عملية عسكرية جديدة في شرق الفرات تحمل تسمية "نبع السلام" ضد الوحدات الكردية المدعومة غربيا، ما استدعى إدانة عربية ودولية واسعة.

وأكدت تركيا أن دولة قطر أعربت عن دعمها للعملية.

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