  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
الزمالك

عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون

صلاح

صورة صادمة لـصلاح مع عارضة ازياء برازيلية

جنازة طالب المنوفية

مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

المهندس المصري

تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

السيسي

اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

طائرة مصرية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط

ارشيفية

بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

الخطيب وآل الشيخ

«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

أرشيفية

اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

إيقاف مهاجم ليفربول الإنجليزي 14 يومًأ

الرياضة

ليفربول
ليفربول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«ماني» يوجه رسالة قوية لـ«صلاح».. ماذا قال؟

#

«ماني» يعلن الحرب على «صلاح» لهذا السبب

#

مهاجم ليفربول يعتذر عن التسجيل أمام ساوثهامبتون

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

كين

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبات قاسية ضد هارفي إليوت مهاجم ليفربول بسبب السخرية من هاري كين مهاجم توتنهام، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعى.

وظهر «إليوت فى مقطع فيديو يسخر من كين ويوجه له كلمات نابية، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزى لإصدار تلك العقوباته تجاهه.

وأصدر الاتحاد الإنجليزى مجموعة من العقوبات ضد اللاعب أبرزها الإيقاف لمدة 14 يومًا بجانب غرامة 350 جنيه إسترلينى، وأخيرًا حضور دورة تعليمية بمقر الاتحاد.

وانضم إليوت "16 عامًا" إلى ليفربول الصيف الماضى من فولهام وشارك أمام فريق ميلتون كينيز دونز بالدور الثالث من كأس كاراباو ولم يشارك فى الدورى أو أبطال أوروبا حتى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية
» إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
» هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط
» حبس قاتل «شهيد الرجولة» 4 أيام على ذمة التحقيقات
» دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا
» موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا
» عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون
» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين
» غلق وتشميع المحال المخالفة وازالة التعديات بمدينة 6 أكتوبر
» مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي
» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف