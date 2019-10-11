  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:21 م
بحث متقدم
الزمالك

عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون

صلاح

صورة صادمة لـصلاح مع عارضة ازياء برازيلية

جنازة طالب المنوفية

مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

المهندس المصري

تطور جديد في قضية المهندس المصري «أبو القاسم»

150 ضربة جوية لداعش على يد الجيش الامريكي

آلاف الجنود الأمريكيين يتوجهون للسعودية

السيسي

اتفاق جديد بن «السيسي» و«أبي أحمد»

طائرة مصرية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط

ارشيفية

بيان شديد اللهجة من البنتاجون لـ«أردوغان»

الخطيب وآل الشيخ

«شوبير»: الأزمة بين «الخطيب» و«آل الشيخ» انتهت

أرشيفية

اندلاع حريق هائل بسجن النساء وأصابة 16 بالكويت

مسيرات «راجح قاتل» تجتاح المنوفية تنديدًا بالغدر

قضايا وحوادث

جنازة طالب المنوفية
جنازة طالب المنوفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

#

"أطفال بلا مأوى" ينقذ طفلاً بالمنوفية

#

اكتشفوا إصابتها بفيروس قاتل بعد أن مارسوا معها الجنس

#

نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال

المنوفية

مسيرات

راجح قاتل

تصدر هاشتاج راجح قاتل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد ساعات من وقوع جريمة قتل بمدينة تلا في محافظة المنوفية.

وانطلقت مسيرات غاضبة قادها أصدقاء “محمود البنّا” الشاب الذي توفي بعد استهدافه من شاب جامعي بمساعدة شخصين آخرين.

وأنطلقت المسيرة من أمام منزل والد الضحية شارك فيها عددا كبيرا من أصدقاء محمود البنا، وجيرانه ومتعاطفين مع قضيته، منددين بالحادث الجبان، مطالبين بالقصاص من القتله وتقديمهم للمحاكمة في أسرع وقت، ليكونوا عبره لكل معتدي وبلطجي، حيث جابت المسيرات شوارع مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية وسط أجواء حزينة من الجميع.

وكان محمد البنّا والد ضحية الغدر بالمنوفية، قد أكد أن نجله توفي لشهامته وأخلاقه العالية، بسبب معاتبته القتلة لمضايقتهم وإهانة فتاة قائلًا: “إعتبروها أختكم”، فتربصوا به عند نزولة من المنزل لذهابه إلى إحدى دروسه وتعدوا عليه بالعصي والإسبراي في وجهة.

وأوضح والد المتوفي: “حاول نجلي الإفلات منهم كما وضح الشهود وكاميرات المراقبة إلا أن القاتل الرئيسي سدد له عدة طعنات نافذة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن تتخذ قرارًا عاجلًا بشأن العمالة المصرية
» إصابة 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ
» هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط
» حبس قاتل «شهيد الرجولة» 4 أيام على ذمة التحقيقات
» دولة إسلامية كبيرة تدعم تركيا فى سوريا
» موعد مباراة منتخب مصر وبتسوانا
» عقوبات جديدة في انتظار الزمالك وجينيراسيون
» نجم الزمالك يهاجم «البدري» بسبب الأرجنتين
» غلق وتشميع المحال المخالفة وازالة التعديات بمدينة 6 أكتوبر
» مفاجأة.. «النني» معروض على ميلان الإيطالي
» العثور على جثتي ضابط طيار متقاعد ونجلته في سيارة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:37 ص

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف