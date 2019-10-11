» هبوط اضطراري لطائرة مصرية في البحر المتوسط

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البحر المتوسط

هبوط اضطراري

طائرة مصرية

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني المصرى أن طائرة هليكوبتر تابعة لشركة PAS لخدمات البترول تعرضت اليوم لهبوط اضطراري في البحر على بعد 65 ميل شمال بورسعيد.

تابع المصدر، أن الهبوط أثناء عودتها من أحد حفارات البترول متجهة الي مدينه بورسعيد وعلي متنها 3 ركاب أجانب واثنين من أفراد طاقم الطائرة وهم جميعا بخير.

وقد تم إرسال فريق البحث والإنقاذ لتحديد موقع الحادث وانتشال ركاب الطائرة واسعافهم وتم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الواقعة.


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