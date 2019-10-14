  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:42 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

ابنة طلعت زكريا تحرم على نفسها هذا الأمر بعد وفاته

الصفحة الأخيرة

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ابنة طلعت زكريا تنشر صورة من جنازته وتعلق بكلمات مؤثرة

#

هذا ما وعد به«مبارك» طلعت زكريا ومات قبل تنفيذه

#

كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟

#

ريهام سعيد تكشف أغرب موقف فعله معها طلعت زكريا قبل وفاته

ابنة طلعت زكريا

عبرت إيمي طلعت زكريا عن حزنها الشديد لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا قبل أسبوع عن عمر يناهز 58 سنة.

ونشرت "إيمي" صورة تجمعهما وعلقت قائلة: "عيد ميلادى كمان كام يوم".

وأضافت: "وعد عليا عمرى ما هحتفل بى من بعد ماكنت بتحتفل معايا بيه كل سنه لغاية السنة اللى فاتت".

وتابعت: "أنت قلبك حاسس ياحبيبى .. لسه كنت بتقولى بلاش تعمليه السنادى قبل ماتموت ب 4 أيام علشان مش هتكون معايا ..  ربنا يرحمك يا أغلى الناس .. مفيش بعدك يا بابا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور