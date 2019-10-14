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قصة الشيخ الغزالي مع مُدرسه التي منع أولاده نشرها

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الغزالي
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الشيخ الغزالي

كشف الدكتور عمار علي حسن - أستاذ العلوم السياسية - عن اطلاعه على جانب من مذكرات الشيخ الراحل محمد الغزالي والتي تحدثت عن علاقته بأحد مدرسيه.

وقال "حسن" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "قرأت بمخطوط لمذكرات الشيخ محمد الغزالي، الذي يرفض أولاده نشرها، أن المدرس أوقفه وهو صغير ليعرب "يعبد الناس الله"، فلما وصل إلى كلمة الله، لم يرض أن يقول إنه "مفعول به"، بل قال، حسبما علمه شيخ الكُتَّاب: "الله جل علاه فعال لما يريد ولا يمكن أن يكون مفعولا به"، فاندهش المدرس وبكى".

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