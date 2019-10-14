طلب غريب من ابنة طلعت زكريا بشأن "قبره"

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متابعات-علا خطاب

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فاجأت  إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، الجمهور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بزيارة قبر والدها لقراءة سورة الفاتحة والدعاء له.

وقد نشرت "إيمي" صورة كتب عليها: "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية، لقراءة الفاتحة له والدعاء".

أضافت: "لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة، إن شاء الله في ترب العمود بكرموز، ربنا يرحمه وينور قبرك يا حبيبي".

وكان قد رحل الفنان طلعت زكريا، عن عالمنا يوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن عمر 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.


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