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للأسبوع الثانى..

"الجوكر" أعلى الإيرادات فى السينما الأمريكية

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الجوكر
الجوكر

متابعات - سارة أشرف

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للأسبوع الثانى على التوالى يواصل فيلم "الجوكر" صدارة الإيرادات بالسينما فى أمريكا الشمالية، محقق 55 مليون دولار، جاء ذلك في تقرير نشرته "سكاي نيوز".

وأضاف التقرير أن الفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "عائلة آدامز" (آدامز فاميلي) بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد "رجل الجوزاء" (جيميني مان) بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ويل سميث وماري إليزابيث وينستد وكلايف أوين ومن إخراج أنج لي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة "رجل الثلج" (أبومينابول) من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 6.2 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون آبي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماغي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل أنغلر.


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