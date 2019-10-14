بـ"فستان قصير" دينا تشعل مواقع التواصل

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دينا
دينا

متابعات-علا خطاب

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نشرت الفنانة والراقصة دينا، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة وصفها البعض بـ"الجريئة".

وظهرت دينا بـ فستان أسود قصير، ولم تتكلف فى اختيار الإكسسوارات، وانتلعت فى قدميها حذاء أرضيًا بدون كعب وذات اللون الأسود، وحملت فى يديها شنطة بسلسلة طويلة ذات اللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب بألوان ترابية التى تبرز جمالها وأبرز جاذبية عينيها بالماسكرا والايشادو، وكان شعرها منسدلًا على كتفيها ما أبرز رقة إطلالتها، ما جعلتها تبدو فى العشرينيات من عمرها، بحسب "صدى البلد" .



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