الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال يومين.. وتحذر من سقوط أمطار

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متابعات - أمينة عبد العال

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الطقس خلال اليومين القادمين، محذرة من سقوط أمطار في بعض المناطق بالجمهورية.

وتوقعت الهيئة، في بيان أصدرته ونشرته "مصراوي" أن يسود اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ودرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 22

الوجه البحري والقاهرة 33 22

جنوب سيناء والغردقة 34 26

شمال الصعيد 35 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 28

طقس الثلاثاء:

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من سيناء وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 29 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 22

الوجه البحري والقاهرة 34 22

جنوب سيناء والغردقة 36 26

شمال الصعيد 34 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 40 28?


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