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"الفقي":

"اللي بيحصل في سوريا درس للمصريين"

الحياة السياسية

الفقي
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عقب المفكر السياسي ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، على الأحداث التي تشهدها الدولة السورية حاليًا قائلاً: "كل اللي بحصل في سوريا بسبب أهلها".

وأضاف "الفقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع علي فضائية "دي إم سي"، أن سوريا كانت منذ 9 سنوات دولة رخاء ومستقرة، ولكن شعبها خرج في مظاهرات غير مدروسة، لافتًا إلى أن المظاهرات التي حدثت في سوريا أفسحت المجال لدول أطماع بها مثل تركيا وإيران.

 وتابع المفكر السياسي أن سوريا تعرضت لإرهاب دولي مثل داعش  معقبًا: "كل اللي حصل في سوريا ده بسبب أهلها، هما اللي عملوا فيها كده، وده درس للمصريين عشان يدركوا إننا في نعمة".

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