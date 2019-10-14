  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:43 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

التشكيل المتوقع لـ"الفراعنة" أمام بتسوانا

الرياضة

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب
حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بروفة ودية لصغار "الفراعنة" أمام جنوب أفريقيا

#

لهذا السبب.. "البدري" يلغى أول تدريب لـ"الفراعنة"

#

اختبار طبى جديد لـ"السولية" بمران "الفراعنة"

#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام "أف سى مصر"

المنتخب

برج العرب

فراعنة

استقر حسام البدرى مدرب المنتخب الوطنى، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بتسوانا الودية، فى أول ظهور رسمى للجهاز مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم 2021.

وجاء تشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى – محمود علاء – أحمد حجازى – عبدالله جمعة

خط الوسط الدفاعى: طارق حامد – محمد الننى

ثلاثى خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات

خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور