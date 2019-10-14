بهذه الخطوات.. يمكنك حماية الـ "واتساب" من الاختراق

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خصوصية البيانات

بعد إثارة المملكة المتحدة البريطانية، الجدل، في الآونة الأخيرة، بعد إصدارها قانونًا جديدًا يسمح للوكالات الحكومية بقراءة رسائل الـ"واتساب" المشفرة، أصبح هناك خطر حول خصوصية البيانات.

علاوة على ذلك،  أصبحت منصة الرسائل مرة أخرى، هذا الأسبوع، على العناوين الرئيسية لخطأ أمان تم اكتشافه مؤخرًا ويمكن استغلاله واستخدامه من قبل المتسللين لسرقة حسابات "واتساب" واستغلالها في أمور سيئة.

لذا ينصح المستخدمون بشدة بأخذ هذا التنبيه الأمني على محمل الجد، وفيما يلي أهم شيئين عليك القيام بهما لمنع عملية احتيال "واتساب" الأخيرة.

الخطوة الأولى: تحديث إصدار أندرويد للجهاز المحمولـ فهذا أول ما يجب عليك فعله لتجنب هذا التهديد الأخير عبر الإنترنت، فبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانيةن في وقت سابق، فإن الهجمات الأخيرة تعمل فقط على الإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد المحمول.

الخطوة الثانية: تحديث تطبيق  "واتساب" وفي حالة تعذر تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد ، هناك خيار آخر لتجنب هذا التهديد عبر الإنترنت، فقد عالج "واتساب" بالفعل مشكلة عدم الحصانة هذه في إصدار تصحيح الأمان الأخير 2.19.244 أو الإصدارات الأحدث.

لذلك، ينصح بشدة تنزيل آخر تحديث من متجر التطبيقات جوجل بلاي Google Play لتجنب هذا الكابوس الأمني.

ووفق ما ذكرته نفس الصحيفة البريطانية، يمكن للمتسللين (الهاكرز) الوصول إلى جميع رسائلك الموجودة على هاتفك الذكي عن طريق صيغة الصور المتحركة التي يتم إرسالها عبر التطبيق.


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