فنانة شهيرة تصدم الجميع: "سجلت لحظات تحرش والدي بي"

ارتبط اسم الفنانة الصاعدة، اللبنانية إنجي خوري، مؤخرًا، بإثارة الجدل، فبعد اتهامات بالضرب والتعدي وسباب متبادل بينها وبين الفنانة الاستعراضية، قمر، ظهرت من جديد بتصريحات نارية عن تحرش والدها بها وهي في عمر المراهقة.
وكان قد ظهرت "إنجي" مع الإعلامي اللبناني نيشان في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من برنامجه "أنا هيك" المذاع على قناة الجديد السورية.
وكشفت إنجي خوري، في الحلقة، عن نشأتها في منزل كانت تتعرض فيه والدتها للضرب المبرح من قبل والدها، كما تعرضت هي أيضاً للتعنيف والتحرّش وحرمت من المدرسة.
وأوضحت إنها حاولت الانتحار بقص شرايين يديها أكثر من مرة، وأظهرت آثار الجروح التي لا تزال بارزة، وقالت إن أحداً لم ينقذها من الانتحار، وإنها هي من كانت تلف يدها بعد محاولة انتحار و"بيمشي الحال".
واختتمت حديثها بإنها تحقد على والدها وتحمله مسؤولية ما حصل معها، وتفهمت والدتها لأنها مثلها كانت تتعرض للعنف.
وجدي بالذكر، أن أنجي خوري، ظهرت مع الفنان آدم في فيديو كليب، وهو من ساعدها في بداية مسيرتها الفنية، كما قامت بتصوير عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل، اكتسبت من خلالها شهرة واسعة .