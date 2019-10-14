وفاة فنانة شهيرة بعد صراع طويل مع المرض

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تحرش

نيشان

والدها

انجي خوري

رحلت الفنانة السورية، نجوي علوان، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة أعمال لا تنسي من ذاكرة محبيها.

عقب  انتشار النبأ سارع العديد من النجوم السوريين لنعي الفنانة الراحلة وكان في مقدمتهم شكران مرتجى زميلتها في المعهد حيث كتبت عبر "فيس بوك": "نجوى علوان رحلت؟ زميلة المعهد ذات العيون الخضراء المبتسمة دوماً لم أعد أقوى على الرثاء أعذروني إذا مت يوماً بجرعة زائدة من الحزن.. حسبي الله ونعم الوكيل تعازيي لأحبتها الكثر .. اعتذر لمن سيقرأ الخبر على صفحتي أعلم صعوبة هذه الأخبار".

بينما قال الفنان وائل رمضان: "وداعا نجوى علوان.. لروحك السلام"،

فيما كتب أيمن زيدان في تعليقه على ما كتبته شكران مرتجى: "رحيل نجوى فاجعة حقيقية ".

وكان قد درست نجوى علوان في المعهد العالي للفنون المسرحية في سورية وشاركت بالعديد من أهم الأعمال في الدراما السورية منها ” التغريبة الفلسطينية ” و” الاجتياح ” و” عصي الدمع ” و ” اهل الغرام ” بجزئيه  و”مطلوب رجال” و”على طول الأيام” و”عنترة بن شداد” وغيرها من الأعمال .


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