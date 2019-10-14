فنانة شهيرة تجري حافية القدمين في الرياض

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متابعات-علا خطاب

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في موقف طريف، شارك الاعلامي مصطفى الأغا، مقدم برنامج "صدى الملاعب"، فيديو للفنانة السورية أصالة من كواليس مشاركتها في حفل "Joy Awards على هامش موسم الرياض الترفيهي في السعودية.

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تركض حافية القدمين وممسكة حذاءها في يدها بعد انتهاء الحفل.

وعلق الأغا على الفيديو كاتبا: "أصالة حافية القدمين.. أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية ممكن أن تقابلها في حياتك".

من جانبها، علقت أصالة على الفيديو قائلة: "كل يرى الناس بعين طبعه وقمة السعادة اليوم إني شفتك ياصاحب أغلى إسم على قلبي (مصطفى) ، الله يحفظك ويسعدك وقريباً إن شاءالله بكون معك".


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