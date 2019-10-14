خالد الجندي: "كرهتونا فى الشغلانة"

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الفتوى

دي إم سي

الجندى

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الفتوى دون علم، مؤكدًا أن الوقت الحالي يشهد قيام الكثير من الناس بالفتوى دون معرفة وبلا علم.

وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أتمنى التوقف عن إبداء الآراء في القضايا الخطيرة دون دراسة وفهم وقراءة إحصائية للموضوع الذي نتحدث به".

 وأضاف: "إما أن تكون فاهم فيما تتحدث به أو تتوقف عن إضاعة الوقت"، مؤكدًا أن الكل يفتي، لدرجة أن الناس المُوكّل لهم الفتوى كرهوا الفتوى، معقبًا: "كرهتونا في شغلنا بالبلدي كرهتونا في الشغلانة، أيها الدخلاء علي الفتوى رفقنا بنا، الناس بقت مشتتة".

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