  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:40 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

دينا الشربيني تثير غضب السعوديين بسبب "جرأة ملابسها"

الصفحة الأخيرة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

#

"ما عندكم إلا أغانى" تثير غضب تركي آل الشيخ

#

دينا الشربيني تعلق على أغنية " يوم تلات": أنا أم روح حلوة

#

في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني

أثارت الفنانة دينا الشربيني، جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت لهجوم شرس من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة، على هامش احتفالات موسم الرياض الترفيهي.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بأن إطلالة دينا الشربيني كانت جريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسود مكشوفًا من الكتف، في الوقت الذي تلتزم فيه نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية.

وكانت دينا الشربيني رافقت حبيبها النجم عمرو دياب خلال تكريمه في موسم الرياض، وظهرت ممسكة بيده على السجادة الحمراء وأمام عدسات وسائل الإعلام.

واللافت إلى أن الهضبة عمرو دياب ظهر ببدلة سوداء كلاسيكية كي تتماشي إطلالته مع دينا الشربيني، التي خطفت الأنظار فور وصولها.

وكان قد انطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور