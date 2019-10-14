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لتصويره فيديو بالأسلحة

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

قضايا وحوادث

عادل شكل
عادل شكل

متابعات- الدويني فولي

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الاتحاد

عادل شكل


أمرت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية ، بحبس  عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، واثنين آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإحراز أسلحة بيضاء ونارية وترويع للمواطنين والبلطجة، وتم التحفظ علي المضبوطات وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، اخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، بقيام 3 أشخاص بترويع المواطنين باستخدام أسلحة بيضاء ونارية والبلطجة، بالمنطقة.

وانتقل ضباط مباحث القسم وتبين قيام المتهم: عادل شكل كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري، هو واثنين آخرين بحيازة أسلحة بيضاء ونارية والرقص بها بالطريق العام وتصوير مقطع فيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ألقى القبض على المتهمين والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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