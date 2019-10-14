  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عرب وعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"اللي بيحصل في سوريا درس للمصريين"

#

تركيا تحذر من كارثة إنسانية في سوريا

#

الديهي: "من لا يرى إنجازات الرئيس مريض نفسي"

#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

سوريا

بابا الفاتيكان

الفاتيكان

وصف الفاتيكان أحداث سوريا بأنها أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قال السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري، اليوم الاثنين، إن ما يحصل في سوريا يعد الكارثة الإنسانية الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية.

وأطلق بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، نداء من أجل وقف القتال في شمال شرق سوريا، قائلا إن "فكره يتجه مرة جديدة نحو منطقة الشرق الأوسط، لاسيما سوريا الحبيبة والمعذبة"، وذلك حسب موقع "الفاتيكان نيوز".

وتحدث البابا فرنسيس عن "الأنباء المأساوية الواردة من سوريا بشأن مصير السكان في المناطق الشمالية الشرقية، المرغمين على ترك بيوتهم بسبب العمليات العسكرية"، مشيرا إلى "وجود عدد كبير من العائلات المسيحية وسط هؤلاء".

وقال إنه "يجدد نداءه إلى كل الأطراف المعنية والمجتمع الدولي من أجل أن يلتزم الجميع بصدق ونزاهة وشفافية بالحوار بحثا عن حلول ناجعة".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور