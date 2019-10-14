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ممثلة شهيرة تحضر عزاء وعرض أزياء بنفس "الفستان"

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سوزارن نجم الدين
سوزارن نجم الدين

متابعات-علا خطاب

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عزاء

سوزان نجم الدين

شوقي الماجري

أثارت الفنانة السورية، سوزان نجم الدين، الجدل، بسبب انتقالها من عزاء المخرج التونسي، شوقي الماجري، الي عرض ازياء المصمم ايمن لحموني، في اقل من ساعة وبنفس فستان العزاء، مع تغير بسيط، ما عرضها لموحة من الانتقادات ,

وبعد  أداء واجب العزاء في وفاة المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري، مساء أول أمس السبت، غادرت سوزان نجم الدين سرادق العزاء تاركة أمارات الحزن وراءها، لترتسم علامات البهجة على محياها عقب أقل من ساعة، وذلك خلال حضورها عرض أزياء المصمم أيمن لحموني، والذي تخلله حفل للنجم اللبناني راغب علامة، وقد ظهرت خلال الحفل بالفستان ذاته الذي ارتدته في مراسم العزاء، مع تغيير بسيط بارتدائها سترة جلدية فوق الفستان الأسود.

يذكر أن سوزان نجم الدين كانت قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال، ‏آيتن عامر، محمد نجاتي، وإخراج محمد بكير.




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