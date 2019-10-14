مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

14 أكتوبر 2019 - 12:09 م





نعي عادل طايل، المحامي بالنقض، الشاب محمود البنا، المعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة" الذي قتل أثناء دفاعه عن فتاة حاول 3 شباب الإعتداء عليها.



وقال "طايل" في مداخلة مع برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة المحور الفضائية، موجها حديثه لوالد القتيل: "ابنك شهيد وحق ابنك مش هيضيع، ومش هيروح".



وأوضح طايل، أنه إذا ارتكب الطفل الجريمة قبل بلوغ سن 15 سنة وحتى أقل 18 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت العقوبة بالسجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



وأضاف قائلا : "يعني إية عيل عنده 18 سنة أو أقل بيوم ولا اتنين يرتكب جريمة قتل بكافة ظروفها المشددة، ولا يحصل على العقوبة"، مشيرا إلى أن جريمة قتل "شهيد الشهامة" يتوافر فيها أركان "الإصرار والترصد".



ووجه رسالة "طمأنة" إلى والد الشاب القتيل، :"الولد القاتل أكتر من 18 سنة، فيه تلاعب في شهادة ميلاد الولد (في إشارة للقاتل) بيعملوا تمثيلية رخيصة عشان يجبوله حكم مخفف، بس حق ابنك هرجع و مش هينجحوا في اللي بيعملوه".

