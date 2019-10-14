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بعد حكم غيابي..

طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر

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المطربة بوسي
المطربة بوسي

متابعات-علا خطاب

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بوسى

قرار منع من السفر

يبدو ان الخلافات بين الفنانة بوسي، وزوجخا السابق، لم تنتهي بعد، حيث كشف محامي الأخير، أشرف مسعود عن إصدار النائب العام لقرار بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد بسبب القضية التي رفعها عليها طليقها .

وجاء في البيان الصادر عن مكتب المحامي أشرف مسعود : " القرار يخص جريمة إصدار شيك بمبلغ 2 مليون جنيه دون رصيد وهو حكم واجب التنفيذ " .

و صدر حكما غيابيا من محكمة الهرم في محافظة الجيزة يقضي بحبس بوسي لمدة 3 سنوات ودفع 100 ألف جنيه كفالة على ذمة قضية شيك بمبلغ 15 مليون جنيه بدون رصيد .

كما صدر حكما غيابيا آخر بحبسها 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه على ذمة قضية ثالثة لإصدارها شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها إلي 9 سنوات حبس بإجمالي مبالغ مستحقة 27 مليون جنيه .

علاوة على ذلك، أرسل المحامي أشرف مسعود إنذارا لنقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان  هاني شاكر، يطالبه فيه بإيقاف وشطب عضوية الفنانة بوسي من النقابة لاتهامها والحكم عليها في قضايا مخلة بالشرف والأمانة وهو مايستوجب شطب عضويتها .



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