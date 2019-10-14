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ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة

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نجلة عمرو دياب
نجلة عمرو دياب

متابعات-علا خطاب

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جلسة تصوير

جنا عمرو دياب

من جديد، أثارت جنا ابنة النجم عمرو دياب، الجدل، بعد بنشرها صور عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت بها بملابس مكشوفة وصفها البعض بـ"الجريئة" .

وظهرت جنا ببلوزة مكشوفة من الأكتاف مع الإضاءة الزرقاء التي أعطت للصور نوعا من الإثارة مع الشعر المموج.

جنا هي أصغر أبناء عمرو دياب من زوجته الثانية السعودية زينة عاشور، ولديها 3 إخوة عبد الله وكنزي و شقيقتها الكبرى نور ابنة الفنانة شيرين رضا.

وتمتلك جنا موهبة الغناء باللغة الانجليزية ودائما ما تنشر فيديوهات وهي تقدم أشهر الأغنيات الأجنبية بصوتها وتلقى إعجابا كبيرا من جمهورها.




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