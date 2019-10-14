هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة

متابعات-علا خطاب
علقت الفنانة التونسية هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، على فوز الاستاذ قيس سعيد، بالرئاسة التونسية، حيث نشرت صورة له مهنئة الشعب التونسي .
وعلقت "هند" على الصورة، قائلة :" الامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العال م وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا له، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير لـ#تونس
عاشت #تونس حرة" .
وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور، حيث جاءت تعليقات المتابعين بالتهنئة بفوزه كالاتى:حفظ الله تونس? ?مبروووك تستحقوا الافضل ?? عاشت تونس الحُرة بأهلها.HTML
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بالامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العالم وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا ، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير ل#تونس عاشت #تونس حرة
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