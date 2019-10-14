منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس

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زار وفد إداريى منتخب السعودية المسجد الأقصى المبارك بالقدس، وضم الوفد 13 شخصا، يرافقهم شخصيات فلسطينية من السلطة.

وكان المنتخب الوطني قد وصل إلى رام الله أمس الأحد، تمهيدا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر المنتخب الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.


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