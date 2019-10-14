أحمد حسن يكشف ما دار بينه وبين الرئيس بالندوة التثقيفية

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السيسي

تن

أحمد حسن

الندوة التثقيفية



كشف أحمد فوزي حسن، بطل الصاعقة، الذي بترت ساقاه بعد مشاركته في عملية ضد الإرهاب في سيناء، عن الحوار الجانبي الذي دار بينه و بين الرئيس عيد الفتاح السيسي بالندوة التثقيفية أمس قائلا :"إنه كان فخورًا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستظل ذكرى له ولأولاده ولأحفاده فيما بعد.
وأضاف "فوزي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة "تن"، بأن الرئيس وجه له الشكر، وتبادلا الكلام للحظات، وأخبر فيها الرئيس بأن الزمن لو عاد مرة أخرى لكرر ما فعل.

و تابع :" قولتله يا ريس كنا أنا وصحابي في الكتيبة متوقعين طول الوقت إنه ممكن يحصل لينا حاجة، وكنا مستعدين نضحي بأي حاجة عشان مصر وعشان نقف جنب بعض".

وأكد أنه تعلم حب الوطن في البداية من داخل منزله، وعلى رغم إصابته إلا أن أخاه تطوع في صفوف القوات المسلحة، ويخدم بسيناء.

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