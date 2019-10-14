موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

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الجيش

السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

الندوة التثقيفية




أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة أرسل رسائل ثقة وطمأنينة للمصريين.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتى"، والمُذاع عبر فضائية "ًصدى البلد"، بأن الرئيس عندما كان وزيرًا للدفاع أول ما تحرك من أجله هو تسليح الجيش المصرى.

 وتابع ، من كانوا ينتقدون تسليح الجيش المصرى كانوا يسعون أن تصبح مصر مثل سوريا أو ليبيا بلا سلاح ولا عتاد، معقبا: "كانوا عايزين البلد سهلة وأى حد يبلعها".

وأشار إلي أن الرئيس السيسي يسعي لتسليح الجيش المصرى خلال الفترة القادمة ".

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