نجم ليفربول: أتمنى استمرار الصراع بين «صلاح» و«ماني»

14 أكتوبر 2019 - 04:42 م

أعرب سامي هيبيا، مدافع ليفربول الأسبق، عن أمنيته باستمرار الصراع الدائر بين محمد صلاح وساديو مانى لاعبا الريدز على إحراز الأهداف، موكدًا أن ذلك يصب فى مصلحة الفريق.

وقال «هيبيا»، فى تصريحات صحفية، "أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهد محمد صلاح وساديو ماني فى هذا المستوى الرائع، لقد شاهدت اعتراض ماني على أنانية محمد صلاح فى مباراة بيرنلى وليفربول، لكنى لم أنظر إليه باعتباره ضارًا لروح اللاعبين فى غرفة خلع الملابس، بل العكس لأنه يعكس مدى قوتهما".

وأضاف مدافع ليفربول السابق "هذا الموقف بالذات يظهر أن الجميع يبحثون عن الفوز معًا، ويوضح كذلك العمل الرائع الذي يقوم به يورجن كلوب، من الجيد دائمًا أن يكون لديك هذا النوع من الانفتاح لكي يتمكن اللاعبون من ربط بعضهم البعض، وبوجه عام، هذا جزء من ثقافة الفوز".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه.

ويلتقى ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجارى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر أفضل انطلاقة مع نادى ليفربول منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى ليساهم في 9 أهداف بأول 10 مباريات مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، و"هدفين" في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح ساهم في 7 أهداف بـأول 10 مباريات مع ليفربول في موسم 2017 – 2018، و4 أهداف في موسم 2018 – 2019.