» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

14 أكتوبر 2019 - 04:54 م

حجزت النيابة العامة في الكويت، الشيخ عبد الله السالم الصباح، الأخ غير الشقيق لأمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر، بتهمة الإساءة لضابط، بناءً على تسجيل صوتي انتشر داخل البلاد.

وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، أنكر الشيخ عبد الله السالم الصباح، الاتهام الموجه إليه، ولكن النيابة قررت حجزه.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قد استقبل في وقت سابق الضابط الذي يعمل في الإدارة العامة للمرور، الذي تعرض له الصباح نتيجة عدم تمرير معاملة غير قانونية. وشدد الجراح على أنه لا أحد فوق القانون، ولا مجال لأية واسطة أو محسوبية أو استغلال للنفوذ.

وكان المقطع من المكالمة الصوتية قد انتشر وفيه يشتم الشيخ الضابط لرفضه تمرير معاملة سيارات وطرده أطراف المعاملة من مكتبه لعدم اكتمال بنودها قانونياً. وقال الشيخ: «المرة الثانية إن مر عليك اسم أي شيخ، تخلص المعاملة غصبن على راسك، يلا لالعن أبوك على أبو اللي يابك تفو عليك».

يذكر أنه تم الحكم على الشيخ مسبقاً بالسجن 3 سنوات، عام 2015 بتهمة «العيب بالذات الأميرية»، بعد انتشار مقطع مصور له على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الحكومة الكويتية، ولكنه صدر عفو عليه عام 2017.