وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مرير مع المرض

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نجوى علوان
نجوى علوان

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وفاة

فنانة

نجوي علوان

بعد صراع مرير مع المرض، توفيت الفنانة اللبنانية ?نجوى علوان? تاركة ورائها أرشيفاً مميزاً من الأعمال التي شاركت بها.

الراحلة علوان خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وشاركت بالعديد من المسلسلات والسينما.

بعد مشاركتها في مسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995 ، و جسدت فيه دور "عايدة" ، بدأت مشوارها الفني بعدة أعمال ، منها: "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، و فيلم قصير بعنوان "زائرة المساء".

و شاركت "نجوى" في مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004 بدور "لطيفة". و في العام نفسه عملت في مسلسل "عذراء الجبل"، لتنطلق بعدها في عدة مسلسلات مختلفة؛ منها "عصي الدمع"، و"أهل الغرام 1 و2"، و "على طول الأيام"، و "عنترة بن شداد"، و "الاجتياح"، و "العقاب" اشتهرت في الوطن العربي بعدة أدوار ، كان آخرها "مطلوب رجال" ، و "الحبيب الأولى"..


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