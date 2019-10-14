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توقيع 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا.. وهذه أبرزها

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متابعات - الطيب حسين

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إيمان العاصي

هوت شورت

شفاف

شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، توقيع 20 اتفاقية.

وبحسب "العربية نت"، فإن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أعلن عن توقيع الاتفاقيات لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وأبرز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم:

1- ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط، وقعه من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

2- مراسم تبادل الاتفاقيات بين حكومتي البلدين (اتفاقيات ومذكرات تفاهم): إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا للتعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة ونظام الملاحة بالأقمار الاصطناعية.

3- إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى.

4- بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة.

5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين.

7- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين.

8- اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين حكومتي البلدين.

9- مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.

10 - مذكرة تفاهم في توسعة تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة العربية السعودية.

11- اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسية المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، قد ذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال كيريل إن "قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".


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