«كوكا» يقود هجوم منتخب مصر أمام بوتسوانا

14 أكتوبر 2019 - 05:31 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، تشكيل الفراعنة للمباراة الودية أمام بوتسوانا، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الإثنين على ملعب برج العرب، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي، ومحمود علاء، وأحمد حجازي، وعبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد، ومحمد النني

وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وتريزيجية

الهجوم: أحمد حسن كوكا