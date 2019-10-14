«بوتين»: روسيا والسعودية تتعاونان لحل مشكلات العالم

14 أكتوبر 2019 - 06:08 م

علق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على رؤية روسيا للأوضاع الجارية باليمن، مشيرًا إلى تقدير بلاده « دعم موسكو للوصول لحل سياسي هناك».

جاء هذا خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مضيفًا أن تعاون السعودية وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وقال في حضور الرئيس الروسي «نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي».

وذكر بحسب العربية نت، قائلًا: «السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة».

من جانبه قال الرئيس الروسي «أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية».

وأضاف «روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم».