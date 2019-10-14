إصابة قوية لمهاجم إنتر ميلان

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تشيلى

إنتر ميلان

أبدى رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، حظنه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان، مما قد تعرضه للغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده أمام كولومبيا.

وقال رويدا، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الإثنين إن سانشيز قد يحتاج لتدخل جراحي لعلاجه من الإصابة، وذلك وسط وجود احتمال كبير لأن يكون مهاجم إنترميلان الإيطالي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف مدرب تشيلي أن ناديه سيتخذ القرار، معربا عن "خيبة أمل " لأن اللاعب كان قد استأنف اللعب مجددا مع "الإنتر" وسجل هدفين وشارك في دوري الأبطال .

يذكر أن اللاعب سانشيز "30 عامًا" يلعب هذا الموسم في فريق "الإنتر" معارًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


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