  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:36 م
بحث متقدم
أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

الرئيس السيسي

أول رسالة من «السيسي» لرئيس تونس الجديد

الملك سلمان وبوتين

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

أنغام

«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

حجم إصابة «نيمار» ومدة غيابه عن الملاعب

الرياضة

نيمار
نيمار

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة صادمة عما فعله "الخطيب" مع مؤمن زكريا

#

بعد غيابه عن الإعلام.. ظهور صادم لـ "القرموطي"

#

تعليق غير متوقع من شريف عامر على انفجار معهد الأورام

#

العلاقة الحميمة تتسبب في مليون ضحية يوميا

المصريون

نيمار

سان جيرمان

منتخب البرازيل

كشف الجهاز الطبي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حجم إصابة نيمار دا سيلفا صانع ألعاب الفريق والمنتخب البرازيلي ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية، بيانًا يعلن فيه غياب نيمار عن باريس لمدة أربعة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب البرازيلي بنظيره النيجيري، أمس الأحد.

وسيغيب نيمار عن باريس سان جيرمان خلال مواجهات (نيس- مارسيليا- ديجون- بريست) في الدوري الفرنسي، ومواجهتي كلوب بروج في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن نيمار أُصِيْبَ تسع مرات خلال فترة وجوده مع باريس سان جيرمان، ولم يلعب في هذا الموسم سوى خمس مباريات فقط، بينما بلغ عدد المباريات التي غاب عنها في الموسمين الماضي والحالي نحو 40 مباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية
» رسميًا.. كلاسيكو البرازيل والأرجنتين بـ«الرياض»
» وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»
» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر
» بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى
» اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة
» القبض على الأخ غير الشقيق لأمير الكويت

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور